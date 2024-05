Anderlecht bloqué à la troisième place par l'Antwerp

Battu à 3-1 par l'Antwerp, Anderlecht a terminé à la troisième place du championnat de Belgique, dimanche. Passés au commandement grâce à Anders Dreyer (41e), les Mauves restent bloqués à 46 points. Eliot Matazo (63e), Mahamadou Doumbia (90e+3) et Michel-Ange Balikwisha (90e+7e) ont mis un terme à une série de six défaites du club du Bosuil, qui termine 6e (32 points).

L'heure était aux célébrations à l'Antwerp, qui a remercié les partants Ritchie De Laet et Mark van Bommel et a félicité Toby Alderweireld pour son Soulier d'Or. A Anderlecht, Brian Riemer a récupéré Thomas Delanay mais a dû faire face aux forfaits de Kasper Schmeichel, Kilian Sardella et Francis Amuzu. Le Danois les a remplacés par Colin Coosemans et Louis Patris et a décalé Yari Verschaeren sur le flanc gauche.

La forte pluie tombée une heure avant le coup d'envoi a laissé des traces sur la droite de la pelouse où une passe en direction de Dreyer a été stoppée par une flaque d'eau (7e). L'Antwerp recherchait plus le ballon et s'était montré dangereux à deux reprises par Jacob Ondrejka (3e) et George Ilenikhena (5e). Calmement, le pressing anversois n'a plus gêné Anderlecht et Dreyer a eu par trois fois l'occasion de porter Anderlecht au commandement (12e, 14e, 15e). Sur une déviation de Kasper Dolberg, le Danois a conclu avec sans froid quand il s'est présenté devant Senne Lammens (41e, 0-1)