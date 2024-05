Anderlecht peut être couronné face à Bruges, mais l'Union reste en embuscade

Le duel entre Anderlecht et le Club de Bruges dans le cadre de la 9e et avant-dernière journée des playoffs pourrait déjà couronner le champion de Jupiler Pro League, à 18h30. Si l'Union Saint-Gilloise ne s'impose pas au Cercle de Bruges à 13h30, une victoire d'Anderlecht offrirait le 35e titre de son histoire au RSCA. Mais ni l'Union, ni le Club ne feront de cadeaux aux troupes de Brian Riemer.

Anderlecht et Bruges sont à égalité de points en tête du classement avec 46 unités. Les Bruxellois occupent la première place puisqu'ils ont fini la phase classique de la saison devant Bruges. En cas de défaite, les Blauw en Zwart ne pourraient plus espérer finir devant le RSCA, ni rêver de titre. Cependant, le FCB n'a pas encore été battu dans les playoffs, et il arrive avec la faveur des pronostics au Parc Astrid.

La lutte pour le titre se joue à trois, et l'Union Saint-Gilloise (3e, 43 points) peut quoi qu'il arrive reporter l'issue à la semaine prochaine. Forts de leur succès en Coupe de Belgique, les Unionistes ont accroché le Club de Bruges au stade Jan Breydel lors de la dernière journée (2-2). Ils veulent ramener les trois points du même stade, face au Cercle cette fois. Classé 4e avec 36 points, celui-ci est toujours à la lutte avec Genk (5e, 34 points) pour la 4e place.