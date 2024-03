Anderlecht a piétiné mais s'est imposé 1-0 face à Eupen, qui jouera les playdowns

En s'imposant de justesse 1-0 face à Eupen grâce à un but de Thorgan Hazard (9e), Anderlecht reste la seule équipe à ne pas avoir perdu à domicile cette saison (onze victoires, trois partages). Après 28 journées, les Mauves sont deuxièmes avec 60 points, huit de moins que l'Union (1ère). Les Pandas restent 15e et avant-derniers (21 points) et joueront à coup sûr les playdowns.

Chez les Mauves, Brian Riemer a remplacé Jan Vertonghen, suspendu, par Federico Gattoni et a préféré Théo Leoni à Yari Verschaeren au milieu. A Eupen, Florian Kohfeldt a aligné Rune Paeshuyse et Amadou Keita à la place de Yentl Van Genechten et Jérôme Deom. Après une première occasion après quinze secondesThorgan Hazard a surgi au bon moment pour parachever un contre rapide mené par Kasper Dolberg et Anders Dreyer (9e, 1-0). Peu après, Gabriel Slonina a repoussé une frappe de Dreyer (10e).

Alors que la soirée s'annonçait longue, les Pandas ont profité d'une baisse de rythme des Mauves pour se montrer mais Keita a envoyé une première frappe dans les mains de Kasper Schmeichel (16e) et une seconde hors-cadre (22e). Après ces petites alertes, Anderlecht est passé momentanément à la vitesse supérieure mais a dû se contenter de tirs non-cadrés de Dreyer (25e) et Hazard (27e).