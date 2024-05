"Il peut encore se passer beaucoup", annonce Brian Riemer avant la dernière journée

Anderlecht est l'équipe la moins bien positionnée parmi les trois candidats au titre en Jupiler Pro League. Dimanche, le RSCA se déplacera à l'Antwerp et devra s'imposer en espérant des faux pas de ses concurrents, le Club de Bruges (contre le Cercle) et l'Union (face à Genk.

"Il a été difficile de se relever de la gifle contre Bruges", a confié l'entraîneur Brian Riemer en conférence de presse, vendredi. La défaite des Mauves contre le Club (0-1), dimanche dernier, a causé une grande déception. "Mais la saison n'est pas finie", a rappelé Riemer. "Même si nous n'avons pas notre sort entre nos mains, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Notre tâche, c'est de rester concentrés!"

Critiqué à la suite de la défaite, l'entraîneur a refusé de faire le bilan anticipativement. "Nous sommes toujours dans la course au titre, et nous ferons les évaluations après la saison. Je me concentre sur mon travail, nos objectifs et nos performances et ne me soucie pas des critiques."