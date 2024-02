Le Standard renoue avec la victoire en battant OHL et se donne de l'air

Le Standard a renoué avec la victoire en battant 1-0 Oud-Heverlee Louvain, samedi, lors de la 25e journée du championnat de Belgique de football grâce à un but d'Aiden O'Neill (18e). Les Liégeois remontent au 10e rang alors qu'OHL reste au bord de la zone rouge.

Le Standard a ouvert le score à la 18e minute. Après un centre de la droite de Marlon Fossey, la défense louvaniste a tenté de dégager le ballon, Steven Alzate a remis le cuir à Aiden O'Neill, qui a contrôlé de la poitrine et envoyé une demi-volée dans la lucarne.

Le Standard aurait pu regagner les vestiaires avec un avantage de deux buts, mais Tobe Leysen, du pied, a repoussé la tentative de Hayao Kawabe, qui s'était infiltré dans le rectangle (45e+2).

En seconde période, le Standard s'est montré menaçant via deux frappes de loin, d'Alzate (73e) et d'O'Neill (76e). Leyssen a bloqué la première et détourné la seconde.

OHL s'est montré dangereux en fin de match. Sur les suites d'un contre, Jonatan Brunes n'est pas parvenu à cadrer sa frappe (78e). Puis un tir de Ezechiel Banzuzi a terminé de peu à côté (88e).