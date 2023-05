L'Espagnol Javier Melchor nouvel entraîneur des gardiens à Anderlecht

Javier Melchor, 40 ans, entraînait depuis 2021 les gardiens au CD Badajoz, un club de D3 espagnole. Avant cela, il avait notamment été responsable des gardiens de l'ensemble de l'académie du Racing Santander et entraîneur des gardiens de l'équipe réserve du club cantabre.

"Après le départ de Frank, il était très important que nous trouvions le bon profil pour entamer la préparation de la nouvelle saison dans des conditions optimales. Javier est un entraîneur de gardiens moderne qui correspond bien au profil prédéfini et à notre style de jeu. Javier sera responsable du développement et de l'encadrement de nos gardiens et nous rejoindra au début de la préparation", déclare Jesper Fredberg, CEO Sports d'Anderlecht dans un communiqué du club bruxellois.