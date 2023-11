Marc Overmars suspendu un an aux Pays-Bas pour son comportement inapproprié à l'Ajax

Marc Overmars, le directeur technique de l'Antwerp, a été suspendu un an, plus un an avec sursis, par l'ISR, l'Institut néerlandais du droit du sport (Nederlands Instituut Sportrechtspraak) pour les messages "inappropriés" qu'il avait envoyés à plusieurs collègues féminines l'année dernière lorsqu'il était directeur du football de l'Ajax Amsterdam.