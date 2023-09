Thorgan Hazard quitte Dortmund pour Anderlecht

Frère cadet d'Eden, Thorgan Hazard, 30 ans, a été formé à Lens avant de s'engager pour le club d'alors de son frère aîné, Chelsea. Il n'a pas disputé le moindre match avec les Blues et a été prêté à deux reprises. À Zulte Waregem d'abord, il a découvert la Pro League entre 2012 et 2014, inscrivant 21 buts et délivrant 29 passes décisives. Lauréat du Soulier d'Or 2013, le milieu offensif, capable d'évoluer dans l'axe comme sur un côté, a été ensuite été prêté une saison au Borussia Mönchengladbach avant d'être acheté par le club de la Ruhr, convaincu par ses bonnes prestations. Il a ensuite signé pour le Borussia Dortmund en 2019, où il a disputé 123 matches (18 buts et 21 assists), et avec qui il a toujours terminé sur le podium du championnat. Moins utilisé la saison dernière, il a été prêté en janvier au PSV Eindhoven.

À Anderlecht, le Diable Rouge (47 sélections) est la treizième recrue d'un mercato très agité. Il rejoint, entre autres, d'autres joueurs d'expérience, comme Thomas Delaney ou Kasper Schmeichel. Thorgan Hazard aura aussi l'occasion de défier son petit frère Kylian, 28 ans, lors des derbys bruxellois contre le RWDM. Ce dernier souffre toutefois d'une déchirure des ligaments croisés et sera absent pour de longs mois.