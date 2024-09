Angleterre: Chelsea accroché, Tottenham battu

Le résultat à Stamford Bridge n'a pas la même saveur pour les deux adversaires du jour: frustrant pour Chelsea qui a mené et dominé, encourageant pour Palace avec un premier point gagné.

L'hyperactivité de Chelsea au mercato n'a pas trouvé de prolongement contre Crystal Palace (1-1), dimanche lors d'une 3e journée de Premier League où Newcastle a puni Tottenham (2-1), pourtant l'équipe la plus menaçante à St James' Park.

Les "Blues" ont tout connu en trois matches de Premier League: une défaite (2-0 contre Manchester City), une large victoire (6-2 à Wolverhampton) et enfin un match nul, dimanche.

"Nous avons complètement mérité de gagner. Nous avons eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Le plus important, c'était la performance et la performance était là", a commenté Enzo Maresca, optimiste: "avec les joueurs qui arrivent, nous pouvons être encore meilleurs".

En attendant, c'est loin d'être un début rêvé pour le nouvel entraîneur italien et les propriétaires américains, encore hyper-actifs cet été avec une douzaine d'arrivées et une grosse vingtaine de départs, définitifs ou via des prêts.