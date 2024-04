C1 féminine: l'OL renverse en demi-finale le PSG en toute fin de match

Six minutes pour retourner la situation: mené de deux buts, l'OL féminin porté par le Groupama Stadium a renversé samedi en toute fin de match le PSG (3-2) en demi-finale aller de Ligue des champions.

Alors que le PSG maitrisait tout et menait facilement grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto, les joueuses de Jocelyn Prêcheur se sont effondrées en toute fin de match et en six minutes.