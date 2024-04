C1: Musiala/Saka, duel de jeunes talents avec vue sur le dernier carré

Partager:

Le Bayern et Arsenal compteront respectivement sur Jamal Musiala (21 ans) et Bukayo Saka (22 ans), grands espoirs du football européen, mercredi (21h00) à Munich en quart de finale retour, pour s'inviter dans le dernier carré de la Ligue des champions. Au terme d'un match aller intense et spectaculaire, parcouru de rebondissements et conclu sur un score nul (2-2), tout reste à faire dans cette confrontation entre Munichois et Londoniens, au coude à coude pour pouvoir défier Manchester City ou le Real Madrid en demies.

Evincé par Leverkusen en Bundesliga, le Bayern n'a plus que la Ligue des champions pour sauver sa saison. Or, le club six fois champion d'Europe n'a plus atteint le dernier carré depuis son ultime sacre, à Lisbonne contre le Paris SG, fin août 2020. A l'époque, Jamal Musiala n'était encore que "Bambi", surnom hérité de son jeune âge. L'attaquant né à Stuttgart, parti enfant vivre en Angleterre avec sa famille, a toujours fait étalage de sa précocité: dans l'équipe U18 de Chelsea à 15 ans, joueur du Bayern et capitaine des Espoirs anglais U17 (où il a joué avec les actuels Gunners, le gardien Aaron Ramsdale et l'attaquant Eddie Nketiah), international allemand à 18 ans.

Depuis, il a pris du volume dans le jeu des Bavarois, terminant la saison 2022/23 par un but à la 88e minute, à Cologne, permettant un onzième sacre consécutif de champion d'Allemagne, de quoi assurer son entrée dans la légende du club à seulement 20 ans. Freiné en début de saison par une blessure, il a réalisé un gros mois de mars avec quatre buts et trois passes décisives en championnat, et deux passes décisives en sélection. Dans le camp d'en face, Bukayo Saka n'a que 22 ans mais il a déjà emmagasiné une grande expérience, tant en Premier League (165 matches) qu'en équipe d'Angleterre (32 sélections).