Carlos Sainz admet que l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari a été une surprise

S'exprimant pour la première fois sur l'un des plus grands transferts de l'histoire de la Formule 1, Sainz a déclaré : "J'ai été un peu surpris, comme tout le monde dans le monde de la Formule 1".

"De mon côté, vous pouvez comprendre que j'ai appris la nouvelle un peu plus tôt que les autres et que j'ai eu quelques semaines pour réfléchir et me préparer, ainsi que pour le lancement de la voiture et la première course de la saison", a-t-il ajouté.