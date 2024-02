Thierry Neuville se classe 4e samedi au terme de la 3e journée

Ce classement permet au Belge d'ajouter 10 points au championnat pour autant qu'il n'abandonne pas dimanche. Il est leader virtuel du championnat avec 40 points devant Evans (34) et Fourmaux (26).

Lappi (Hyundai) a bouclé la journée en tête avec 1:06.3 d'avance sur le Français Adrien Fourmaux (Ford Puma), 2e,1:23.0 sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota), 3e, et 2:22.1 sur Neuville.

Cette saison voit s'appliquer un nouveau barème de points qui concerne les dix premiers à l'issue de la journée de samedi: 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1. Dimanche, un classement séparé sera établi pour les sept premiers rapportant 7 pts -6-5-4-3-2 et 1. La Power stage finale attribue comme par le passé des points aux cinq premiers: 5-4-3-2-1.

Neuville profita de la 12e spéciale pour dépasser la Skoda Fabia WRC2 du Suédois Oliver Solberg au classement et s'emparer de la 4e place. Il a ensuite aligné trois scratch dans les ES 13, 14 et 15. Son retard de plus d'une minute sur le 3e Evans était trop conséquent pour espérer le dépasser à la régulière.

Grégoire Munster (Ford) est parti à la faute dans la 15e spéciale. Il occupait la 14e place au général au moment de heurter un mur de neige. Bloqué près d'un quart d'heure, il pointe désormais à 16:08.8 de Lappi.