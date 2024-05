C'est le moment si vous voulez en vendre: le prix de l'or atteint un niveau record

Les prix de l'or et du cuivre ont atteint de nouveaux records lundi. Le décès du président iranien Ebrahim Raïssi a joué un rôle pour le métal jaune car le marché s'inquiète d'une plus grande instabilité au Moyen-Orient en raison de sa mort dans un accident d'hélicoptère. Or les investisseurs recherchent des placements sûrs, tels que l'or, en ces temps incertains.

Le prix de l'or a augmenté sur le marché des métaux de Londres pour atteindre environ 2.450 dollars l'once troy (31,1 grammes). Plus tard, le prix a légèrement baissé. Le prix du métal précieux est en hausse depuis un certain temps, principalement en raison des espoirs de réduction des taux d'intérêt par la banque centrale américaine et des troubles au Moyen-Orient dus à la guerre entre Israël et le Hamas. En outre, la banque centrale chinoise a ajouté d'importantes quantités d'or à ses réserves.