Davantage d'accessibilité des services bancaires? Voici les initiatives annoncées par Febelfin

Febelfin s'engage d'abord à prolonger le service bancaire universel. Cette offre garantit une série de services permettant aux personnes qui n'ont pas recours aux canaux numériques de tout de même pouvoir gérer leur argent de façon autonome. Elle comprend par exemple la possibilité de réaliser des virements papier, des retraits d'argent, ou encore l'impression d'extraits de compte aux guichets des banques, à un tarif maximum de 60 euros par an.

Une série d'initiatives liées à l'accessibilité des services bancaires seront mises en place au cours de la période 2024-2025 par Febelfin, a annoncé la fédération belge du secteur financier vendredi. Cette dernière entend notamment prolonger le service bancaire universel (SBU) et renforcer la collaboration avec certains de ses partenaires, en contact régulier avec des personnes peu familières du numérique, tels que les CPAS ou les organisations de seniors.

La fédération du secteur financier a également créé le site web "banqueaccessible.be", afin d'informer les clients des banques concernant les initiatives prises dans le cadre de l'inclusion numérique. Il est notamment possible d'y retrouver l'offre des différentes banques concernant le SBU ainsi que l'agenda des séances d'information de Febelfin sur les paiements numériques.

L'accord avec le gouvernement concernant le SBU devait en principe expirer le 30 juin 2024. Le secteur financier entend toutefois continuer à répondre à ses clients plus vulnérables et s'engage dès lors à prolonger ce service de manière indéterminée.

Enfin, l'organisation financière prévoit de renforcer la collaboration avec les CPAS, les Espaces publics numériques (EPN), les bibliothèques et les organisations de seniors, afin de promouvoir l'éducation financière, l'inclusion numérique et l'accessibilité des services bancaires. "Il est important d'être à l'écoute des besoins sur le terrain et de dialoguer avec les parties prenantes en contact avec les différents groupes cibles", souligne la fédération.