"Le coût de la vie ne cesse d'augmenter": plus de 250.000 personnes occupent deux emplois en Belgique

Environ 5% des Belges actifs occupent deux emplois, soit 253.900 personnes. Cela représente un quart de plus (+24,7%) qu'il y a dix ans, selon une analyse d'Acerta dévoilée mercredi et sur la base des données d'Eurostat, l'Office européen de statistiques.

"Certains ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se consacrer à plein temps à un seul emploi, si le poste qu'ils occupent est physiquement lourd ou ne leur permet pas d'exprimer toute leur créativité, par exemple", explique Laura Couchard, experte juridique d'Acerta Consult. "D'autres, en revanche, décident de travailler en plus de leur emploi principal, par exemple dans le cadre d'un flexi-job, pour s'octroyer un peu plus de marge financière, en particulier en ces temps où le coût de la vie ne cesse d'augmenter."

Ailleurs en Europe, la tendance est parfois très différente, notamment en Allemagne et en France avec un nombre de personnes occupant deux emplois à la baisse avec respectivement -8% et -19,4% au cours des dix dernières années. Aux Pays-Bas, l'augmentation est similaire à la Belgique (+24%) mais le nombre de Néerlandais qui occupent un second emploi reste deux fois plus élevé qu'en Belgique, note Acerta.

Autre constat relevé par le spécialiste RH: la hausse la plus importante du nombre de personnes occupant deux emplois concerne les personnes actives de plus de 65 ans. En 2023 en Belgique, 72.200 personnes âgées de plus de 65 ans occupaient deux emplois, soit 5,1% de tous les Belges actifs âgés de plus de 65 ans. Aujourd'hui, ils sont donc 67,6% de plus qu'il y a dix ans, ponctue Acerta.