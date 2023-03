Pas de train entre Lille Flandres et Tournai entre le 1er et le 16 avril

Plusieurs travaux de voiries dans la région de Froyennes seront réalisés par Infrabel entre le 1er et le 16 avril prochains. Dès lors, la circulation ferroviaire sera totalement interrompue entre Tournai et Lille Flandres et entre Tournai et Mouscron durant toute cette période, indique le gestionnaire du réseau mercredi. La SNCB mettra en place des bus de remplacement, mais cela allongera le temps de parcours habituel.

L'objet des travaux est le renouvellement d'installations techniques à la bifurcation de Froyennes (au croisement des lignes 94 et 75A). Infrabel "remplacera plus de 18 km de rails et 14 km de traverses entre Froyennes et la frontière, et posera de nouveaux aiguillages et modernisera deux passages à niveau", précise-t-il. Un passage à niveau sera également supprimé (à Blandain) et le couloir sous voies en gare de Froyennes sera allongé.