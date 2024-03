Vos factures d'énergie diminuent mais restent élevées: pourquoi les prix ne peuvent-ils pas descendre plus bas?

Economiste renommé et professeur dans plusieurs universités, Bruno Colmant était l’invité de la Matinale sur bel RTL ce vendredi matin. Ce spécialiste des questions économiques a notamment évoqué les prix de l’énergie. Les factures des ménages diminuent légèrement. Mais les montants à payer pour le gaz et l’électricité restent élevés. On reste parfois dans des sphères même impayables pour pas mal de Belges.

Pourquoi les prix ne peuvent-ils pas descendre plus bas ? "Parce qu’on va vivre dans un contexte de raréfaction énergétique, dans un contexte de guerre pendant encore très longtemps et en fait il n’y a pas que l’Ukraine n’est pas terminée parce qu’on sait très bien que dans quelques mois cette guerre prendrait une autre morphologie, après les élections américaines par exemple, et donc l’énergie sera non seulement en partie incertaine mais aussi en partie plus chère", explique Bruno Colmant, interrogé ce vendredi matin par Thomas de Bergeyck.