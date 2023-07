"Intolérable" de qualifier les victimes de "dommages collatéraux", s'indigne Me Gérard

Me Valérie Gérard a qualifié mercredi d'"intolérable" l'usage de l'expression "dommages collatéraux" pour qualifier les victimes des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. La pénaliste, qui représente les parties civiles, faisait référence aux propos tenus par Me Nicolas Cohen lors de sa plaidoirie pour défendre l'accusé Bilal El Makhoukhi.

L'avocat de ce dernier a tenté de convaincre le jury que son client n'était pas coupable d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste mais bien de crimes de guerre. Ce faisant, Me Cohen a affirmé que les victimes des attaques à Maelbeek et à Zaventem étaient la conséquence des frappes menées en Syrie par la coalition internationale, dont a fait partie la Belgique.

"On vous demande de prendre ce qui est au premier plan de ce procès, à savoir les assassinats et tentatives d'assassinat, et de les mettre au second plan pour place au premier les exactions en Syrie", a regretté Me Gérard.