La thèse criminelle envisagée pour l'incendie du Vanilla Sky Rooftop à Fleurus

Un important incendie durant la nuit de jeudi à vendredi a détruit 400 mètres carrés du bar éphémère Vanilla Sky Rooftop, dans le zoning industriel à Fleurus (province de Hainaut), ont indiqué les pompiers, confirmant une information de plusieurs médias. Le parquet de Charleroi a été avisé des faits. Le labo et un expert incendie sont attendus sur les lieux. La thèse criminelle est envisagée.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus vers 03h45 sur le site du bar éphémère Vanilla Sky Rooftop à Fleurus. "Une fois sur place, tout était déjà embrasé, notamment des chalets disposés côte à côte", a confirmé la zone de secours vendredi matin. Selon les pompiers, 400 mètres carrés de surface sont partis en fumée. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le parquet de Charleroi a été avisé des faits et confirme la thèse criminelle. "L'incendie se serait déclaré à la suite de l'intervention d'un seul suspect qui serait actuellement en cause. Les images de caméras de surveillance du zoning doivent être exploitées", a précisé l'autorité judiciaire. Le labo et l'expert incendie devaient se rendre sur les lieux du sinistre en matinée.