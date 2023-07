La ville de Saint-Trond porte plainte contre des responsables de maisons de repos

La ville de Saint-Trond a déposé plainte auprès du juge d'instruction de Hasselt contre les responsables des centres de soins Triamant, Curamant et Patrivelm. L'inspection des soins flamande a été avertie de mauvaises pratiques et d'un contexte préoccupant sur le site de Triamant. La Ville évoque, elle, des situations dégradantes et dangereuses.