Le roi Charles III et la reine Camilla, accompagnés des membres actifs de la famille royale, sont sortis sur le balcon du palais de Buckingham saluer des dizaines de milliers de personnes rassemblées pour leur couronnement.

Portant couronnes et tenues d'apparat, le roi et la reine étaient entourés notamment de l'héritier du trône William avec son épouse Kate et leurs enfants, mais ni le prince Harry ni le prince Andrew, tous les deux en retrait de la monarchie, n'étaient là.