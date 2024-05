Le couple royal belge, Albert II et la reine Paola, semble avoir trouvé une échappatoire paisible à Châteauneuf-Grasse, dans le sud de la France. Les habitants du village ont partagé des anecdotes sur la présence discrète et familière de l'ancien souverain en vacances.

Des commerçants locaux font également part de leurs interactions privilégiées avec le couple royal. Une coiffeuse révèle : "Moi, ça fait plus de 20 ans que je coiffe la reine de Belgique. Marina ne manque aucun brushing de notre reine Paola. Elle se confie parfois. Ça, c'est personnel. On est devenus quand même des amis à force. On se connaît bien". De même, une couturière partage une anecdote sur les préférences vestimentaires d'Albert II : "Il adore quand on lui met des fermetures éclair".

La présence régulière et assidue du couple royal belge à Châteauneuf-Grasse durant les vingt dernières années témoigne d'une connexion particulière entre les souverains et ce village du sud de la France, comme l'exprime un habitant : "Une vingtaine d'années que cela dure et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ils sont beaux".