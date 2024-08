Le prince Gabriel, second dans l'ordre de succession au trône, fête ses 21 ans

Le prince Gabriel, deuxième enfant du roi Philippe et de la reine Mathilde, fête mardi ses 21 ans. Le Palais diffuse à cette occasion de nouvelles photos du jeune homme, qui est second dans l'ordre de succession au trône de Belgique.

Le prince Gabriel est le plus jeune frère de la princesse Elisabeth (22 ans). Petit-fils du roi Albert II et de la reine Paola, Gabriel a encore un frère cadet, le prince Emmanuel (18) et une soeur cadette, la princesse Eléonore (16).

Le Prince étudie depuis 2022 à l'École Royale Militaire où il suit une formation en sciences sociales et militaires. Dans le cadre de ses études, il entamera un programme Erasmus de cinq mois à l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (AMSCC) en France. Le Prince y suivra un cursus en anglais sur la géopolitique.