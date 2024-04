"Ça ressemble à un vol ciblé": des individus ont dérobé une "pièce majeure" du Musée royal de Mariemont

"Trois individus sont entrés par effraction et ont dérobé cette pièce majeure des collections du Musée et d'une valeur inestimable, acquise par Raoul Warocqué en 1912 à la suite de son voyage diplomatique en Chine et classée comme trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles", détaille le musée.

Un collectionneur à l'origine du vol?

"On peut croire qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et où ils allaient vu la rapidité de l'opération. En 5-6 minutes c'était plié. Ils savaient par où entrer, par où sortir et où aller chercher ce qu'ils sont venus nous dérober, à savoir la jarre de Chine impériale", souligne Marie Lempereur, responsable communication du musée.

Au niveau de la sécurité, tout semble avoir fonctionné. La double alarme, les caméras de surveillance. Le vol était plus que probablement une commande. Les faits ont été signalés à Interpol.

"Ça ressemble effectivement à ce qui pourrait être un vol ciblé. Tout est possible. Vous savez, aujourd'hui, Interpol a publié une liste des biens culturels mobiliers les plus recherchés. Et souvent, certains ont disparu et ont fait l'objet de commandes par un bien spécifique. Après, ce sont des pièces qui sont aujourd'hui bien connues. Vous vous rendez compte qu'une pièce de cette valeur et de ce statut, elle est traçable, évidemment. On peut l'identifier. Elle a des caractéristiques matérielles. Donc on espère vraiment rapidement la retrouver", avance Richard Veymiers; directeur du musée.