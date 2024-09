Après un dimanche très chaud, le temps se gâte: plusieurs perturbations importantes attendues sur notre pays

Après un dimanche ensoleillé avec des températures atteignant jusqu'à 32°C par endroits, la suite de la semaine s’annonce plus clémente. Dès ce lundi, pour donner le ton, des averses orageuses et de la grêle sont attendues localement en Belgique.

Ce lundi soir et durant la nuit, le ciel restera partiellement nuageux. Les averses orageuses deviendront progressivement moins nombreuses, mais le risque persistera toute la nuit. Un peu de brume ou de brouillard pourra se former localement dans les zones touchées par les orages. La nuit sera encore très douce avec des minima de 14 à 18 degrés.

Le ciel sera partiellement nuageux avec le développement de nuages convectifs au cours de la journée. Des averses orageuses, localement assez fortes, éclateront par endroits, surtout sur l’est du pays, où de la grêle, des précipitations abondantes et quelques rafales de vent seront possibles, selon les dernières prévisions de l’IRM. Dans les autres régions, le risque sera également présent mais moins marqué. Les températures seront légèrement plus fraîches, mais atteindront encore 23 degrés en Haute Ardenne et jusqu’à 28 degrés en Campine.

Mardi, la nébulosité restera variable et l’instabilité favorisera de nouveaux développements de nuages convectifs. Des averses orageuses localement assez fortes se reformeront et traverseront le pays vers le nord-est. Des pluies plus organisées pourraient toucher le territoire la nuit suivante. Le temps restera chaud avec des maxima de 22 degrés en Haute Ardenne et jusqu’à 26 degrés en Campine.