Des averses orageuses localement fortes attendues ce lundi

Le ciel sera partiellement nuageux et des nuages convectifs se développeront en cours de journée. Des averses orageuses localement assez fortes éclateront ensuite par endroits, surtout sur l'est du pays où de la grêle, des précipitations abondantes et quelques coups de vent seront possibles, selon les dernières prévisions de l'IRM. Dans les autres régions, le risque sera également présent mais moins marqué. Il fera un peu moins chaud, mais les températures atteindront encore 23 degrés en haute Ardenne à 28 degrés en Campine.