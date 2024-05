Elections 2024: voici comment voter par procuration si vous êtes à l'étranger ou que avez un empêchement

Il ne reste que 23 jours avant les élections. En Belgique, le vote est obligatoire mais en cas d'empêchement, vous pouvez toujours voter par procuration, mais dans quels cas? Et comment ça marche? Explications.

Les élections approchent à grand pas: il ne reste que 23 jours avant de se rendre aux urnes. Mais pas de panique, si vous n'êtes pas disponible le 9 juin prochain, il existe des solutions. Vous pouvez toujours le faire par procuration, et c'est plutôt recommandé puisque le vote est obligatoire en Belgique. Mais comment ça marche?

Il suffit ensuite de remplir un formulaire, disponible en ligne ( en cliquant ici ) ou bien à votre administration communale. Une personne doit justifier de votre absence, un médecin par exemple si vous êtes malade. Et si personne ne peut justifier pour vous, il faudra passer par la case... maison communale!

Nathalie Buekenhoudt, service population de la commune de Schaerbeek, explique: "Il y a deux possibilités: soit j'ai des preuves de mon absence sur le territoire belge, dans le cas d'un voyage, le jour des élections, il suffit alors de se rendre à la maison communale avec ses preuves. Soit je n'ai pas de preuve et à ce moment-là, je rédige une déclaration sur l'honneur".

Et le jour du vote ?

Arrive ensuite le jour du vote: un électeur de la même circonscription a votre procuration en main, il peut donc voter pour vous. Et là aussi, il y a une petite procédure. "Tout d'abord, le mandataire qui a reçu la procuration va d'abord voter dans son propre bureau de vote, et ensuite il se rend dans le bureau de vote du mandant, avec sa propre carte d'identité, la procuration qui a été estampillé et la convocation pour le vote", détaille Valentin Borremans, porte-parole du SPF Intérieur.