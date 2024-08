Élections communales: pourquoi Paul Magnette ne se représente-t-il pas à Charleroi?

On connaît le nom de celui qui emmènera la liste du Parti socialiste à Charleroi pour les élections communales d'octobre: c'est l'ancien secrétaire d'État, Thomas Dermine. Les rouges ont lancé leur campagne ce matin. L'occasion pour nous de tenter de mieux comprendre le pas de côté de l'actuel bourgmestre Paul Magnette.

Voici ce qu'a déclaré le principal intéressé, Paul Magnette, à propos de sa décision: "J'ai porté Charleroi pendant douze ans. J'ai été chercher énormément d'argent. On a eu des grands chantiers qui ont profondément transformé la ville. C'est vrai, j'ai fait le choix de me consacrer à incarner l'opposition au sein du futur gouvernement en Wallonie et au fédéral, parce que ce qu'il nous réserve va être terrible pour les gens. Et donc, on a décidé collectivement d'organiser, d'une certaine manière, cette transition."

Le Parti socialiste présentait sa liste carolo pour les élections communales ce matin. C'est donc confirmé, le président de parti et actuel bourgmestre ne se présentera pas cette année.

Une passation de pouvoir que les militants présents semblent comprendre et valider.

"Je suis très enthousiaste et positif. C'est vrai que le résultat des dernières élections a été légèrement décevant, mais on va continuer à faire une excellente campagne pour la ville de Charleroi, qui est historiquement un fief socialiste", dit l'un d'entre eux.

"Je pense que ce sera pour mieux défendre nos idées, nos valeurs, à un autre niveau de pouvoir. Et puis là, on a un jeune candidat qui se présente et j'espère qu'il l'emportera", commente un autre.

À 38 ans, la pression est donc importante sur les épaules de Thomas Dermine. Sera-t-il un Paul Magnette bis? Voici sa réponse: "Je pense qu'il y a certainement une continuité, dans la philosophie du projet. On va assumer clairement le bilan, mais voilà, je ne serai pas un Paul Magnette bis, simplement parce que je n'en ai pas les qualités, j'en ai d'autres, je n'ai pas ses défauts non plus, mais parce que les leviers de l'action sont aussi différents."

Le PS carolo est donc désormais prêt pour les prochaines élections.