"L'ensemble de la chaîne doit être prise en charge": la mesure choc de Georges-Louis Bouchez envers les dealers de drogues

Tout d'abord, concernant les consommateurs, il propose une alternative. "Ces gens là doivent être sanctionnés, mais dans un système particulier. Soit vous êtes sanctionné, mais pour y échapper, vous rentrez dans un système de soins qui vous permet alors d'échapper à la sanction. (...)". Il explique également que s'il y a de plus en plus de drogues et de trafic dans notre pays, c'est parce qu'"il y a de plus en plus de consommateurs. Il faut arrêter de se raconter des histoires, (...) l'ensemble de la chaîne doit être prise en charge".

Il opte donc pour une plus grande rigueur concernant les consommateurs. Mais pour ce qui est des dealers ? Sur ce point, le MR a une idée bien fixe, qui risque de faire grand bruit. "Vous êtes un dealer, vous obtenez des logement sociaux ou des aides sociales ? Et bien vous perdez automatiquement le droit au logement social, aux aides sociales et même, cela peut aller jusqu'à la perte de votre titre de séjour. Parce que la Belgique n'a pas à accueillir des gens qui viennent ici pour faire du trafic de drogues", explique-t-il.

Il invite également à saisir les butins provenant de ces crimes. "(...) Vous vous rendez compte que 90% des fruits du crime aujourd'hui ne sont pas saisis ? Et bien pour régler le problème : vous êtes condamnés à du trafic de drogues sur des peines importante ? Automatiquement, tous vos biens sont saisis, et vont financer la justice, et la police", conclut-il sur le sujet.

Pour revoir l'interview, rendez-vous sur l'application RTL play.