Le Conseil supérieur de la santé demande l'interdiction des filtres dans les cigarettes

Les filtres à cigarette font plus de mal que de bien, selon un avis du Conseil supérieur de la santé (CSS) publié à la demande de la ministre fédérale de l'Environnement Zakia Khattabi. Selon l'organisme scientifique, les filtres à cigarette ne réduisent pas les effets néfastes du tabac, n'offrent aucun avantage en termes de santé publique et représentent une pollution pour l'environnement.

"Les filtres créent un faux sentiment de sécurité", pointe tout d'abord le CSS. "Le fumeur inhale ainsi plus fréquemment et profondément, pour compenser la réduction de l'apport en nicotine induite par la présence du filtre." Par ailleurs, bien qu'une partie des particules de suie et de nicotine soit effectivement bloquée, la combustion incomplète induite par la présence du filtre augmente la présence de substances cancérigènes. "Au lieu de protéger contre le cancer du poumon, les filtres ont surtout favorisé un changement de type de cancer du poumon."

Par ailleurs, le rapport souligne que les filtres réduisent l'irritation des voies respiratoires et procurent une sensation plus agréable. Les études suggèrent donc qu'une interdiction des filtres ne ferait que rendre le tabagisme moins attrayant et pourrait donc indirectement réduire le nombre total de cigarettes fumées.