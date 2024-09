Les négociations flamandes toujours dans le brouillard

Au niveau fédéral, il est déjà plus ou moins acquis qu'il n'y aura pas de nouveau gouvernement avant les élections du 13 octobre. Le formateur Bart De Wever a été chargé de rédiger une nouvelle super-note. Pendant ce temps, les négociateurs de la N-VA, de Vooruit, du CD&V, du MR et des Engagés se penchent sur des sujets moins délicats au sein de groupes de travail.

La situation n'est pas plus avancée en Flandre, au contraire. La première note du formateur a en effet été qualifiée d'insuffisante en fin de semaine passée par les représentants de Vooruit et du CD&V. Si Mathias Diependaele n'a pas encore renoncé à former un gouvernement pour le 23 septembre - date de la déclaration de septembre au nord du pays - chaque jour qui passe rend ce délai un peu plus compliqué à respecter.