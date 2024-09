"Pourquoi pas": la surprenante réponse de Marie Lecocq sur le ski indoor est-elle "une petite gaffe"?

Dans l'après-midi, Marie Lecocq a tenté de corriger cette maladresse avec humour. "Je viens de réserver deux tickets pour aller faire du ski indoor à Shanghai", a-t-elle écrit sur X. "Allez, plus sérieusement, évidemment que je préfère la nature. Pourquoi pas, moi j'aime encore bien ça."

Faut-il voir dans cette maladresse un assouplissement du programme des Verts sur certaines questions? "Chez Ecolo, il y a l'idée que la nouvelle direction doit montrer une image moins rigide, plus relaxe que la précédente, qui était souvent accusée de dogmatisme", analyse l'expert politique Christophe Deborsu. "Ici, elle va là-dedans et puis elle se rend compte qu'elle a fait une petite gaffe, on va pas quand même exagérer, mais par après elle va très bien rectifier le tir", poursuit-il avant de conlure: "Avec le sourire, on rectifie et on essaie de s'en sortir."

Elue mi-juillet à la co-présidence d'Ecolo, Marie Lecocq, 32 ans, répondait à sa première grande interview télévisée. S'il comprend l'usage de la voiture et de l'avion dans certains cas, son parti réaffirme son opposition totale au ski intérieur.