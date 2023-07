Olivia et Noah restent les prénoms les plus populaires pour les nouveau-nés belges

Olivia et Noah sont restés en 2022 les prénoms les plus populaires donnés aux filles et garçons nés en Belgique, ressort-il des données de l'office belge de statistique Statbel communiquées mercredi.

Chez les filles nées l'an passé en Belgique le top 10 des prénoms se compose d'Olivia, Emma, Louise, Mila, Lina, Alice, Anna, Mia, Nora, et Lucie. Pour les garçons, se retrouvent dans le top 10 Noah, Arthur, Liam, Louis, Adam, Jules, Lucas, Gabriel, Victor et Finn.

La popularité du prénom Olivia (636) ne se dément pas, alors qu'il demeure en haut du tableau quatre années consécutives chez les filles, Noah (657) est le plus populaire pour les petits garçons pour la seconde année consécutive.

Quant aux prénoms les plus fréquents dans le royaume, tous âges confondus, ce sont Maria (108.358) chez les femmes et Marc (62.023) chez les hommes qui sont les plus portés.

Dans le top dix pour les premières, on retrouve Maria, Marie, Martine, Nathalie, Monique, Anne, Rita, Nicole, Christine et Anna. Ce top 10 "reste inchangé par rapport à l'année passée à l'exception d'Anna qui est le seul prénom à augmenter et reprend ainsi la dixième place à Isabelle", relève Statbel.

Chez les hommes, il s'agit de Marc, Jean, Patrick, Luc, Michel, Philippe, Jan, Mohamed, David et Thomas. Statbel note que "Marc s'impose comme le nouveau leader national, détrônant Jean" et que "les noms du top 10 restent toutefois identiques à l'année dernière avec comme seuls changements, les gains d'une place pour Marc et Mohamed".