"Si un jour je disparais, vous devez tous me rechercher": la députée Darya Safai craint pour sa sécurité

Des explications qui n'ont pas convaincu Darya Safai, députée (N-VA). La N-VA a déposé d'ailleurs une motion demandant la démission de la ministre. Darya Safai était l'invitée du RTL Info Signatures. D'origine iranienne et établie en Belgique depuis 24 ans, la venue de la délégation de son pays d'origine représente une véritable menace pour son intégrité physique.

Les efforts en vue de libérer Olivier Vandecasteele et les autres prisonniers européens en Iran: tel était le contexte dans lequel le dossier des visas accordés à une délégation iranienne doit être compris, selon les explications fournies mercredi en commission de la Chambre par le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib.

"Je dors moins bien. Être confrontée à eux (les membres de la délégation) après 24 ans et venir nous dire 'vous ne serez jamais en sécurité. Nous sommes partout. Sois très prudente avec ce que tu dis.' Je suis très inquiète pour ma famille ici et en Iran." Selon la députée N-VA, les membres de la délégation iranienne auraient pris des photos de la diaspora iranienne de Belgique durant leur venue. "J'ai déposé une plainte pour qu'ils comprennent que nous sommes libres ici d'avoir des avis et de faire des manifestations".

Et Darya Safai de conclure : "Je demande vraiment la protection. "Si un jour je disparais, vous devez tous me rechercher".