Un nouveau microscope permet de détecter le cancer de la peau plus rapidement

L'UZ Gent, l'hôpital universitaire de Gand, rejoint l'hôpital Érasme de l'ULB et devient le deuxième hôpital de Belgique à utiliser le Vivascope 3000, un microscope qui permet de diagnostiquer le cancer de la peau dans la demi-heure, sans piqure, indique l'hôpital gantois sur son site web mardi.

Lors d'un diagnostic traditionnel, le dermatologue effectue un premier dépistage et une biopsie avec anesthésie pour examiner une tache sur la peau du patient. L'analyse du tissu en laboratoire qui intervient par après implique une certaine période d'attente. La personne reçoit donc un coup de téléphone une à deux semaines plus tard avec le diagnostic ainsi qu'un nouveau rendez-vous pour un entretien autour du futur traitement.

Le microscope confocal à balayage laser permet donc d'éviter la biopsie et le temps d'attente. "En une demi-heure, je présente un diagnostic, je donne suffisamment d'explications et je présente, si nécessaire, un traitement à suivre", explique Isabelle Hoorens, dermatologue à l'UZ Gent. "De cette façon, j'évite que mes patients souffrent de la piqure et qu'ils soient dans l'incertitude."