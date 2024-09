"Ils ressemblent à nos potes de bistrot": la Belgique accueille un tournois majeur de Darts

Notre journaliste sur place, Nicolas Lowyck témoigne d'une ambiance "très bon enfant". Les spectateurs viennent ici en groupe, entre amis, ils viennent ici, ils s'installent sur un banc et ils profitent du spectacle, mais l'ambiance est aussi parfois très tendue. En effet, nos caméras ont pu assister à un match : "On est en plein jeu et vous entendez juste une chose, le public lui est très calme, mais vous entendez juste le bruit des flèches qui frappent sur la cible. À chaque fois, ça fait un bruit très particulier, c'est très particulier et très tendu à certains moments, parce que c'est une vraie compétition sportive, c'est très sérieux", explique Nicolas Lowyck.

Ce sport, très tactique, très psychologique, est à suivre tous les jours à partir de 13 h ce week-end sur RTL Play, au commentaire, vous retrouvez Alex Vizorek, grand fan de Darts, il en joue depuis qu'il a 13 ans. Il nous explique pourquoi ça vaut le coup de se brancher sur RTL Play ce week-end. "Si vous aimez le sport à la télé, vous allez aimer parce que vous allez accrocher, ça va vite, on a envie de les aimer parce qu'ils ressemblent à nos potes de bistrot, on ne va pas se mentir, parce que les gens disent, ce ne sont pas des athlètes". Il poursuit : "Ce ne sont pas des athlètes, mais ce sont de grands sportifs, et donc vraiment venez jeter un œil sur RTL Play. On va essayer de vous faire aimer ce jeu, ce sport, je pense qu'il ne faut pas faire le débat est-ce l'un, est-ce l'autre... Moi en tout cas, je vais prendre un grand plaisir pendant tout ce week-end, on a pas mal de Belges, dont on espère qu'ils pourraient aller le plus loin possible parce que, notamment un francophone, on espère qu'ils vont porter leur drapeau et qu'ils vont faire eux aussi monter la notoriété et le plaisir de partager de ce sport".

Et on risque bien de se laisser surprendre ce week-end sur RTL Play.