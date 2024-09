Le CEO d'AB InBev intronisé au sein de la Chevalerie du Fourquet

"Nous sommes très fiers de nos racines belges", explique Michel Doukeris. "On continue à y investir et à soutenir notre personnel et nos partenaires." Selon lui, les efforts en recherche et développement menés en Belgique ont permis de mettre au point ces dernières années "des bières sans alcool savoureuses que l'on retrouve aujourd'hui aux quatre coins du monde".

Le géant brassicole au demi-milliard d'hectolitres annuel a beau avoir pris une dimension tentaculaire ces dernières années, la Belgique reste un marché important pour l'entreprise qui dispose de cinq sites de production (Buggenhout, Leeuw-Saint-Pierre, Hoegaarden, Jupille et Louvain) et d'un centre de recherche dernier cri à Louvain.

Le responsable a salué les initiatives des Brasseurs belges pour promouvoir leurs produits comme le Week-end de la bière sur la Grand-Place ou le Belgian Beer World à la Bourse. Ce centre d'expérience qui va souffler sa première bougie met en avant la culture de la bière belge dans son ensemble et pas une seule marque, mais cela ne gêne en rien le "beerguy" qu'est Michel Doukeris. "Je ne serai jamais déçu s'il y a une telle vitrine pour la bière où que ce soit et surtout dans la Bourse de Bruxelles. Je ne peux qu'applaudir cette initiative d'un pays qui a une si riche tradition brassicole. Pareil pour ce Week-end sur la Grand-Place de Bruxelles où tous les brasseurs sont rassemblés. AB InBev fait simplement partie de l'industrie, de la communauté et de la culture de la bière. On ne la possède pas. On en fait partie", poursuit le patron du groupe aux plus de 500 marques de bière.