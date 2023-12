L'Arabie Saoudite "opposée" à une sortie des énergies fossiles: "S'ils pensent que c'est une question de morale supérieure, qu'ils le fassent eux"

Le ministre saoudien de l'Énergie s'est dit "absolument" opposé à un accord portant sur la sortie des énergies fossiles à la COP28, donnant le ton des difficiles négociations qui se déroulent à Dubaï.

"Sortie" ou "réduction" du pétrole, gaz et charbon sont au cœur d'âpres discussions à la COP28, et les deux options figurent pour l'instant dans la première ébauche du texte majeur dont doit accoucher la conférence, sous la forme d'un "bilan mondial" de l'Accord de Paris de 2015. Mais le prince Abdelaziz ben Salmane a affirmé que son pays, premier exportateur de pétrole au monde, n'était "absolument pas d'accord", dans une interview donnée à Ryad à Bloomerg, diffusée lundi. "Et je vous assure que personne - je parle des gouvernements - n'y croit".