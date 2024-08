Digne d'un conte de fées: découvrez Mirwart, son château et ses environs

Partager:

Notre série "Mon village" vous fait découvrir Mirwart, en province de Luxembourg. Ce petit village est riche de ses édifices qui ont traversé le temps et l'histoire.

Perdu au cœur de la forêt de Saint-Hubert, se nîche le village de Mirwart avec son château, ses maisons en pierres typiquement ardennaises et son atmosphère paisible. Ce sont là quelques-unes des richesses tant appréciées des Mirwartois. À lire aussi Mon Village: entre paysages splendides et croyances populaires, découvrez Torgny, l'un des plus beaux villages de Wallonie En arpentant le village, difficile de passer à côté de son château majestueux datant du 8e siècle. L’édifice a traversé les siècles et les histoires avant d’être restauré par un homme passionné. "Au début, c'était une défense militaire pour la baie de Saint-Hubert. Après, c’est devenu un château de plaisance à partir du 16e siècle. Il y a des traces d’un certain nombre de familles dans le château et dans l’environnement", raconte John Eyers, propriétaire du château de Mirwart depuis 2016.

Au fil du temps, plusieurs familles de haut rang ont profité de ce cadre splendide. En 1836, il devient la propriété d’un certain roi prénommé Léopold 1er. "Il a joué un rôle important dans le château. Il l’a acheté par son ministère de finance et a donné tout le domaine autour du château pour constituer la première banque de Belgique", assure John Eyers. C'est un bâtiment avec beaucoup d'éléments historiques Dans les années 50, le bâtiment fut racheté par la province avant d’être inoccupé pendant plusieurs décennies. Des caves jusqu’à la toiture, le château s’est sérieusement dégradé. Il aura fallu cinq ans de rénovation pour qu’il retrouve son faste d’antan : "C’étaient des rénovations qui n’étaient pas si évidentes parce que c’est un bâtiment classé avec beaucoup d’éléments historiques, alors qu’on vit au 21 siècle. Il faut trouver l’équilibre entre les éléments historiques et contemporains". À l’origine, le château, les 1300 hectares de forêts et le village ne formaient qu’un seul et même domaine. Aujourd’hui, Mirwart ne compte plus qu’une soixantaine d’habitants. Une communauté soudée dont fait partie Delphine. Cette trentenaire est née et a grandi dans le village. "Anciennement, c’était le restaurant de mes parents", se souvient-elle. "Ils ont tenu l’établissement pendant plus de 30 ans, puis ça été transformé en gîte, puis ça a été revendu. Quand les gens venaient manger ici, ils demandaient une spécialité locale. Papa avait l’habitude de préparer la truite au bleu".