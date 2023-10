Le secteur de la construction est TRÈS polluant: voici pourquoi

On considère que produire un mètre cube de béton émet l'équivalent de 200 kilogrammes de CO2. En réalité, le grand responsable, c'est le ciment. La raison: pour en fabriquer, on chauffe de la pierre calcaire à très haute température. À 1.400 degrés précisément. Le problème, c'est que ça émet énormément de CO2. À titre d'exemple, pour fabriquer une tonne de ciment, on émet une tonne de CO2.

Or, le ciment est un des produits les plus consommés dans le monde. On en consomme 150 tonnes chaque seconde. Ça fait de lui un matériau très polluant. S'il était un pays, il serait le troisième plus grand pollueur de la planète derrière la Chine et les États-Unis.

Pour lutter contre ce phénomène, un consortium d'entreprises belges ont développé un bloc de béton qui capture du CO2. Plus d'informations sur cette technologie dans l'article ci-dessous.