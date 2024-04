Températures douces et humidité importante... doit-on se préparer à une prolifération de moustiques?

Avec le changement climatique, les records de température en cascade et l'humidité ambiante, les populations de moustiques se multiplient. "On peut craindre l'augmentation des populations de moustiques dû à l'hiver qu'on a eu avec des températures très hautes, anormales, et aussi à cause de l'humidité. Les moustiques ont besoin d'eau et de chaleur. On a tout le cocktail pour avoir des populations de moustiques qui vont croître dans des périodes où il ne devrait pas apparaitre", dévoile Andréa Chacon, doctorante à l'ULiège qui travaille sur la lutte contre les ravageurs de culture.

Des espèces venues d'ailleurs

Les moustiques de chez nous en profitent tout comme des espèces plus exotiques. "Elles sont très nombreuses, ces espèces venues d'ailleurs. Le moustique tigre ou toute une série d'espèces de moustiques, car il n'y a pas que lui qui remonte progressivement", explique François Verheggen, professeur de zoologie à la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech. " Il a été identifié en Belgique de manière très ponctuelle parce qu'il y avait des incursions de populations qui disparaissaient en hiver", ajoute-t-il. Alors qu'aujourd'hui, ce moustique est omniprésent en région parisienne.