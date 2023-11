Voici combien la Wallonie investit dans la restauration des caillebotis, ces sentiers en bois dans les Hautes Fagnes

Depuis 202, quatre kilomètres de caillebotis ont été restaurés par la province de Liège qui a investi près d'un demi-million d'euros dans ce projet. La Région wallonne, elle, a décidé d'accorder 1,3 million d'euros pour rénover 10 kilomètres supplémentaires. "C'est important pour les touristes, pour la préservation de la nature. Je pense qu'ici l'objectif est atteint", déclare Claude Klenlenberg, député provincial à Liège, en charge du tourisme.

Ces sentiers sont construits en chêne de la région et sont faits pour durer une quinzaine d'années, mais le principal problème, c'est la patience nécessaire à leur installation. "On utilise du matériel ultra léger comme des quads sur chenilles avec une petite remorque et on amène ça par portion de 800-900 kilos, donc il faut du temps pour amener le matériel sur place", explique Benoit Baudry, l'entrepreneur.