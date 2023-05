Maltraitance animale dans un abattoir aveyronnais: L214 fait condamner l'Etat

Sur la vidéo, un montage de séquences brèves, on voit notamment des agneaux être égorgés alors qu'ils sont tassés et apparemment mal immobilisés.

"Les mauvaises pratiques et les cadences infernales entraînent la saignée et l'accrochage d'agneaux encore totalement conscients", dénonçait à l'époque L214.

Or, selon le tribunal administratif, saisi en 2020 par L214, ces manquements aux législations nationale et européenne avaient été constatés en 2016 et 2019 et une mise en demeure de mise en conformité avait été adressée à la société gestionnaire de l'abattoir.