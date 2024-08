Près de 80% des véhicules utilitaires commandés chez Arval sont électriques

Près de 8 véhicules utilitaires sur 10 commandés au cours du premier semestre auprès de l'expert en solutions de mobilité Arval Belgium, filiale de BNP Paribas Fortis, sont entièrement électriques. Plus la voiture est petite, plus les entreprises optent pour un véhicule essence, hybride ou rechargeable, rapporte la société vendredi. Ceux-ci sont pourtant devenus moins attractifs fiscalement depuis mi-2023.

"Le coût des batteries pèse plus lourdement sur les petits modèles que sur les catégories supérieures. C'est une des raisons pour lesquelles les entreprises belges optent encore pour les essences ou les hybrides dans les catégories inférieures, avec une nette préférence pour les marques européennes", indique Yves Ceurstemont d'Arval Belgium.

Selon Arval Belgium, la transition vers la conduite électrifiée et entièrement électrique suite aux changements fiscaux, intervenus l'année dernière, est un fait. Cependant, environ 85% des plus petits véhicules utilitaires fonctionnent encore uniquement à l'essence. Dans les deux catégories supérieures, les voitures plus compactes et qui représentent près de la moitié de toutes les commandes, 62,5% sont entièrement électriques.