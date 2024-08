Stabilisation des immatriculations en Europe en juillet, l'électrique perd du terrain

Les immatriculations de voitures neuves ont très légèrement augmenté, de 0,2%, par rapport à juillet 2023, à 852.051 unités. Sur les principaux marchés du Vieux Continent, on a vu une baisse des immatriculations de voitures neuves en France (-2,3%) et en Allemagne (-2,1%), tandis que des hausses ont été notées en Italie (+4,7%) et en Espagne (+3,4%). En Belgique, la baisse a été assez marquée, de -7,3%, avec 32.151 unités contre 34.669 un an plus tôt.

La tendance est par contre positive pour le continent sur les 7 premiers mois de l'année, avec une hausse de 3,9%.

En juillet, les voitures électriques ont perdu du terrain (-10,8% d'immatriculations par rapport à juillet 2023). Elles ne représentaient plus que 12,1% du marché européen. Par contre, les voitures hybrides avaient le vent en poupe et augmentaient leur part de marché de 25;5% à 32%. La part de marché des voitures à moteur essence ou diesel se réduisait de 50 à 46%.

Enfin, le groupe Volkswagen reste le premier constructeur automobile en parts de marché dans l'UE, devant Stellantis et Renault.