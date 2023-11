Des vêtements, guitare et bijoux du légendaire Prince vendus 675.000 dollars aux enchères

Des vêtements de scène, une guitare, divers bijoux et objets ayant appartenu à la mégastar de la musique et de la mode Prince, décédée en 2016, ont été vendus aux enchères pour 675.000 dollars, a annoncé lundi la société RR Auction.

Parmi ces 164 pièces, qui appartenaient à un homme d'affaires français, on trouve une fameuse chemise blanche à jabot vendue plus de 33.000 dollars, une grosse croix en pendentif et une guitare achetées des dizaines de milliers de dollars.