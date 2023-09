Filem'on trompera les sens des spectateurs du 25 octobre au 4 novembre à Bruxelles

Onze cinémas et centres culturels de la Région de Bruxelles-Capitale projetteront plus de 130 films de tous genres et formats destinés à un public de 2 à 16 ans.

Le festival comptera des sections de compétitions belges, européennes et internationales avec de nombreux films projetés en présence de réalisateurs ou d'acteurs. Des ateliers ludiques et des ciné-concerts seront également au menu.