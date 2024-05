"Kairos" de Jenny Erpenbeck remporte l'International Booker Prize

Le roman retrace la relation amoureuse destructrice entre une jeune femme et un homme plus âgé dans le Berlin-Est des années 1980, sur fond d'idéalisme broyé de l'ex-Allemagne de l'Est.

"La chute du mur" de Berlin "est une idée de la libération", a réagi Jenny Erpenbeck, citée dans un communiqué. "Et ce qui m'a intéressée est que cette libération n'est pas la seule chose qui puisse être racontée dans une telle histoire", a-t-elle ajouté, "il y a des années avant et des années après".