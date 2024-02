La fièvre du samedi après-midi, concept en vogue pour Britanniques en manque de sommeil

Partager:

Devant une boîte de nuit londonienne, une foule patiente dans une excitation bien perceptible que les portes s'ouvrent pour aller danser. Il est 14H un samedi de février, et la fête s'achèvera à 20H. Profiter d'un nightclub en pleine journée, c'est un nouveau concept de fête baptisé "Day Fever", dédié à ceux qui n'ont pas abandonné leur goût pour la danse mais qui ne veulent plus faire de nuits quasi-blanches pour aller en boite de nuit.

"J'ai 52 ans, et ça ne se fait plus trop pour un homme de mon âge d'être en boite de nuit à deux heures du matin. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'organiser ça l'après-midi", raconte à l'AFP Jonny Owen, organisateur de l'évènement au club Here at the Outernet en plein centre de Londres, avec son épouse, l'actrice Vicky McClure. Après une première édition en décembre à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, le couple s'attaque à Londres. Et les sept prochaines dates, dans tout le Royaume-Uni (Nottingham, Glasgow, Newcastle, etc.), affichent complet jusqu'en mai. A Londres, la plupart des chanceux ayant pu acheter un ticket d'entrée (à près de £17, 19 euros) ont joué le jeu, affichant tenues de soirées et vêtements à paillettes pour les femmes, et chemises élégantes pour les hommes, moins nombreux.

Ce sont principalement des quadras ou quinquas, qui ont des responsabilités professionnelles pour certains, ou des enfants, parfois encore jeunes, et qui ne veulent pas souffrir pour se remettre d'une nuit endiablée, voire bien arrosée. Et qui ne trouve plus leur bonheur dans la vie nocturne londonienne actuelle. Comme Katy Magrane, jeune mère de famille de 41 ans, venue avec des amies, et qui espère vivre "un regain de jeunesse". "J'espère m'amuser, boire un verre, avoir l'impression que c'est le soir et qu'on passe une bonne soirée comme nous aurions pu le faire il y a des années... mais en pouvant dormir. C'est parfait pour nous", dit-elle.